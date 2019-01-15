Закрылся поэтический журнал «Арион»

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Сегодня, 14 января, стало известно о прекращении выпуска российского журнала поэзии «Арион».

Об этом сообщает сайт «Ариона». «Редакция прекращает прием рукописей. Тексты, присланные и одобренные ранее, будут опубликованы в 101-м номере журнала», — говорится в сообщении.

Журнал «Арион» выходил ежеквартально с 1994 года. В издании публиковались стихи крупнейших поэтов России и русского зарубежья, в том числе Олега Чухонцева, Алекандра Кушнера, Евгения Рейна, ИннаЛиснянской, Льва Лосева, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Игоря Шкляревского, Александра Межирова, Сергея Гандлевского, Олеси Николаевой, Тимура Кибирова, Льва Рубинштейна, Ольги Седаковой, Бахыта Кенжеева, Генриха Сапгира, Игоря Холина и Татьяны Бек.

В 1995 году была учреждена специальная литературная премия «Арион» для поддержки и популяризации отечественной поэзии.

Меценатами журнала в разные годы выступали московское Издательство Русанова, Круглый стол «Бизнес России», Инкомбанк, Интехбанк, Ингосстрах, Благотворительный резервный фонд, Московская межбанковская валютная биржа и другие организации. С конца 2003 года «Арион» издавался при поддержке Благотворительного фонда имени Н. Брежневой.

















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