«Эшколот» устраивает медленное чтение Кафки

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С 21 января по 18 февраля культурно-образовательный проект «Эшколот» совместно с Центром библеистики и иудаики РГГУ организует в Москве мини-курс семинаров «Спрятанная притча. Медленное чтение Кафки».

Семинары будут проходить в Историко-архивном институте РГГУ на Никольской улице, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

Как сообщает сайт «Эшколота», в расписании мини-курса пять занятий. На них философ Ури Гершович и филолог Александра Полян будут говорить о возможных стратегиях толкования текстов Кафки, о некоторых известных интерпретаторах его творчества, а также проведут несколько «сеансов» медленного чтения (или перечитывания) ряда притч и небольших рассказов, обсуждая их со слушателями.

«Малая проза Франца Кафки загадочна, она взывает к интерпретации, но, вместе с тем, ей противится, — отмечают организаторы. — Даже, когда кажется, что удалось схватить некий смысл, не покидает ощущение, что нечто осталось непонятым. Однако, это не отменяет ценности самого герменевтического усилия».

Проект реализуется при поддержке фонда «Генезис»

















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