Мариинка представит премьеру оперы Давида Кривицкого «Доктор Живаго»© Мариинский театр
24 января (19:00) в Концертном зале Мариинского театра состоится мировая премьера оперы Давида Кривицкого «Доктор Живаго» по роману Бориса Пастернака.
В концертном исполнении оперы примут участие солисты и ансамбль Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра встанет Николай Хондзинский.
«Опера "Доктор Живаго", созданная в 199021992 годах, наследует русской классической традиции: операм Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, — отмечает пресс-служба Мариинского театра. — Работая над либретто, композитор попытался вместить в традиционную трехактную структуру все главные линии и ключевые события романа, а в музыкальную ткань — уникальную многогранность литературной основы. В опере есть и салонно-романсовые мелодии, и разухабистые частушки, и изысканная звукопись неоромантизма конца XX столетия. Для исполнения "Доктора Живаго" требуется мощный состав действующих лиц — 35 солистов, тройной состав хора, требующий в кульминациях разделения на 64 самостоятельные партии, детский хор».
Давид Кривицкий (1937–2010) — автор более 1500 сочинений, среди которых оперы, балеты, симфонии, инструментальные концерты, камерные произведения, музыка к кинофильмам и театральным постановкам. Композитор активно сотрудничал с театрами (в частности, с «Современником», где с его музыкой шли спектакли «Двенадцатая ночь», «Доктор Стокман» и другие), писал музыку для кино- и телефильмов («Пиквикский клуб», «Ночь ошибок», «Шагреневая кожа», «Доктор философии», «Рысь выходит на тропу»).
В 2016 году в Москве состоялась премьера сценической версии оперы-оратории Давида Кривицкого «Бабий Яр» (1994).
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