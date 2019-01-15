В Зал славы авторов песен впервые избрана женщина-рэпер

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Американская артистка Мисси Эллиот стала первой женщиной-рэпером, которая будет введена в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame, SHOF).

Как сообщает Vice, помимо Мисси Эллиот новыми членами SHOF в 2019 году станут исполнитель, композитор и продюсер Даллас Остин, кантри-музыканты Том Т. Холл и Джон Прайн, Джек Темпчин из группы Eagles и знаменитый британец Кэт Стивенс (Юсуф Ислам). Они будут официально введены в Зал славы летом 2019 года в Нью-Йорке.

Дочерняя организация Национальной академии популярной музыки США, Зал славы авторов песен был создан в 1969 году с целью увековечения выдающихся композиторов и авторов текстов популярных песен и сохранение их наследия для последующих поколений. С тех пор членами SHOF стали более 450 музыкантов. В 2017 году среди них появился первый рэпер — Jay-Z.

С прошлого года SHOF возглавляет музыкант, продюсер, композитор и аранжировщик, основатель группы Chic Найл Роджерс. Представляя новых членов Зала славы, он отметил, что выбор 2019 года «демонстирует разнообразие и единство независимо от жанра или пола». «Это авторы, которые в свое время буквально преобразили музыку и помогли сделать возможным то, что происходит в ней сегодня», — сказал Роджерс.

Мисси Эллиотт (р. 1971) — автор хитов Бейонсе, Уитни Хьюстон и других известных исполнителей, пятикратный лауреат премии «Грэмми». Десятки ее собственных альбомов и синглов получили платиновый статус и разошлись в США миллионными тиражами.













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