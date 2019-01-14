Фестиваль индийского кино пройдет в пяти городах России

Кадр из фильма «Кедарнатх» © КАРО

С 30 января по 3 февраля в Москве, Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Казани будут показаны фильмы третьего фестиваля Bollywood Film Festival.

Фестиваль откроет 30 января в московском киноцентре «Октябрь» драма «Кедарнатх» (Kedarnath) режиссера Абхишека Капура.

Также в программе:

«Боец» (Sorma), реж. Шаад Али;

«Пять свадеб» (5 Weddings), реж. Намрата Сингх Гуджрал;

«Летящий Пенджаб» (Udta Punjab), реж. Абхишек Чаубей;

«Баджирао и Мастани» (Bajirao Mastani), реж. Санджай Лила Бхансали;

«Нитка-Иголка: сделано в Индии» (Sui dhaga: Made In India), реж. Шарат Катария;

«Рок-звезда» (Rockstar), реж. Имтиаз Али.

«Все эти картины стали лидерами индийского кинопроката, и выходили, зачастую вызывая бурные дискуссии, нарушая табу и бросая вызов обществу», — сообщают организаторы фестиваля. Его главная тема — «попытка осознать, а значит, найти примирение между мусульманским и индуистским сообществами страны».

Bollywood Film Festival второй год подряд проводится в рамках проекта «Каро.Арт» на площадках сети кинотеатров «Каро». «Впервые за долгие годы индийский кинематограф так масштабно возвращается на большие экраны нашей страны», — говорит руководитель проекта «Каро.Арт» Максим Горбов. По его словам, планируется дальшейнее расширение географии фестиваля.

Расписание фестиваля приводится на сайте «Каро.Арт».













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