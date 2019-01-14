Фестиваль индийского кино пройдет в пяти городах России

Фестиваль индийского кино пройдет в пяти городах РоссииКадр из фильма «Кедарнатх»© КАРО
С 30 января по 3 февраля в Москве, Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Казани будут показаны фильмы третьего фестиваля Bollywood Film Festival.
Фестиваль откроет 30 января в московском киноцентре «Октябрь» драма «Кедарнатх» (Kedarnath) режиссера Абхишека Капура.
Также в программе:
- «Боец» (Sorma), реж. Шаад Али;
- «Пять свадеб» (5 Weddings), реж. Намрата Сингх Гуджрал;
- «Летящий Пенджаб» (Udta Punjab), реж. Абхишек Чаубей;
- «Баджирао и Мастани» (Bajirao Mastani), реж. Санджай Лила Бхансали;
- «Нитка-Иголка: сделано в Индии» (Sui dhaga: Made In India), реж. Шарат Катария;
- «Рок-звезда» (Rockstar), реж. Имтиаз Али.
«Все эти картины стали лидерами индийского кинопроката, и выходили, зачастую вызывая бурные дискуссии, нарушая табу и бросая вызов обществу», — сообщают организаторы фестиваля. Его главная тема — «попытка осознать, а значит, найти примирение между мусульманским и индуистским сообществами страны».
Bollywood Film Festival второй год подряд проводится в рамках проекта «Каро.Арт» на площадках сети кинотеатров «Каро». «Впервые за долгие годы индийский кинематограф так масштабно возвращается на большие экраны нашей страны», — говорит руководитель проекта «Каро.Арт» Максим Горбов. По его словам, планируется дальшейнее расширение географии фестиваля.
Расписание фестиваля приводится на сайте «Каро.Арт».
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