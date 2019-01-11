Российские киноведы и кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года

Российские киноведы и кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 годаКадр из фильма «Война Анны»© SAGa
Сегодня, 11 января, в Доме кино в Москве прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Приз лучшему фильму 2018 года получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко.
Об этом сообщает «Интерфакс». Помимо «Войны Анны» в категории «Лучший фильм» на премию претендовали «Лето» Кирилла Серебренникова и «Сердце мира», Наталии Мещаниновой.
В остальных номинациях лауреатами премии «Белый слон» стали:
Лучшая режиссерская работа
- Кирилл Серебренников — «Лето»
Лучший сценарий
- Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский — «История одного назначения»
Лучшая работа оператора
- Алишер Хамидходжаев — «Война Анны»
Лучшая работа художника
- Андрей Понкратов — «Лето»
Лучшая музыка к фильму
- Роман Билык (Рома Зверь), Герман Осипов — «Лето»
- Леонид Десятников, Алексей Сергунин — «Ван Гоги»
Лучшая главная женская роль
- Марта Козлова — «Война Анны»
Лучшая главная мужская роль
- Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»
Лучшая женская роль второго плана
- Елена Коренева — «Ван Гоги»
Лучшая мужская роль второго плана
- Дмитрий Поднозов — «Сердце мира»
Лучший фильм-дебют
- «Хрусталь», режиссер Дарья Жук, продюсеры Дмитрий Осмеркин, Ольга Гойстер, Валерий Дмитроченко, Биргит Гернбок
Специальную премию имени Мирона Черненко с формулировкой «за впечатляющий симбиоз театра и кино» получил режиссер Кирилл Серебренников. Премия молодых критиков «Голос» присуждена сериалу «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова.
Премия Гильдии киноведов и кинокритиков выручается с 1992 года, в 1998 году она получила статус национальной, с 2005 года носит название «Белый слон». Список номинантов формируется по итогам голосования журналистов, пишущих о кино, победителей определяет экспертная комиссия гильдии, которую возглавляет Кирилл Разлогов.
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