Российские киноведы и кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года

Кадр из фильма «Война Анны» © SAGa

Сегодня, 11 января, в Доме кино в Москве прошла церемония награждения лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Приз лучшему фильму 2018 года получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко.

Об этом сообщает «Интерфакс». Помимо «Войны Анны» в категории «Лучший фильм» на премию претендовали «Лето» Кирилла Серебренникова и «Сердце мира», Наталии Мещаниновой.

В остальных номинациях лауреатами премии «Белый слон» стали:

Лучшая режиссерская работа

Кирилл Серебренников — «Лето»

Лучший сценарий

Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский — «История одного назначения»

Лучшая работа оператора

Алишер Хамидходжаев — «Война Анны»

Лучшая работа художника

Андрей Понкратов — «Лето»

Лучшая музыка к фильму

Роман Билык (Рома Зверь), Герман Осипов — «Лето»

Леонид Десятников, Алексей Сергунин — «Ван Гоги»

Лучшая главная женская роль

Марта Козлова — «Война Анны»

Лучшая главная мужская роль

Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»

Лучшая женская роль второго плана

Елена Коренева — «Ван Гоги»

Лучшая мужская роль второго плана

Дмитрий Поднозов — «Сердце мира»

Лучший фильм-дебют

«Хрусталь», режиссер Дарья Жук, продюсеры Дмитрий Осмеркин, Ольга Гойстер, Валерий Дмитроченко, Биргит Гернбок

Специальную премию имени Мирона Черненко с формулировкой «за впечатляющий симбиоз театра и кино» получил режиссер Кирилл Серебренников. Премия молодых критиков «Голос» присуждена сериалу «Звоните Ди Каприо» Жоры Крыжовникова.

Премия Гильдии киноведов и кинокритиков выручается с 1992 года, в 1998 году она получила статус национальной, с 2005 года носит название «Белый слон». Список номинантов формируется по итогам голосования журналистов, пишущих о кино, победителей определяет экспертная комиссия гильдии, которую возглавляет Кирилл Разлогов.









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