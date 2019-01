В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль

С 7 по 9 февраля музыканты и художники из России и Европы выступят в Мурманске на фестивале «Инверсия» – самом большом международном аудиовизуальном фестивале в России, который проводится за Полярным кругом.

Тема фестиваля в этом году — «Rexit» — определяет направление мысли в специальных музыкальных и визуальных сетах артистов в сторону изучения феномена выхода из реальности.

«Артистические пространства, сконструированные на разных языках медиа, переосмысливают привычную действительность через призму цифровых копий, альтернативных сообществ, виртуальных идентичностей и параллельных реальностей Севера», — сообщают организаторы фестиваля.

«Инверсию-2019» откроют электронно-акустические музыканты Синекдоха Монток (Россия) и Kim Myhr (Норвегия). Также среди ключевых событий фестиваля российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга «There Is Always Next Season» (Норвегия), презентация аудиовизуального исследования Полины Медведевой (Нидерланды-Россия) и Андреаса Кюне (Нидерланды) «Неформалы» о поколении цифровых подростков 2000-х, снятого в Мурманской области, выступление мировых экспериментаторов в области полевых записей, аудио и визуальных исследований BJ Nilsen (Нидерланды-Швеция), Thomas Ankersmit (Германия-Нидерланды) и Fraction (Франция), шоукейс норвежского фестиваля Insomnia и серия аудиовизуальных сетов артистов Северо-Запада России и Северной Европы.

В параллельной программе фестиваля воркшоп Critical Writing Academy для авторов и хуложественных критиков региона, «Лаборатория полевых записей», фиксирующая арктические шумы; VR-AR лаборатория для уличных художников, дизайнеров и разработчиков, реконструирующая субкультуры в цифровом поле, а также и Inversia Conference с дискуссиями о движениях искусства и фестивалей на Севере и в мире.









