В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль© Inversia / Facebook
С 7 по 9 февраля музыканты и художники из России и Европы выступят в Мурманске на фестивале «Инверсия» – самом большом международном аудиовизуальном фестивале в России, который проводится за Полярным кругом.
Тема фестиваля в этом году — «Rexit» — определяет направление мысли в специальных музыкальных и визуальных сетах артистов в сторону изучения феномена выхода из реальности.
«Артистические пространства, сконструированные на разных языках медиа, переосмысливают привычную действительность через призму цифровых копий, альтернативных сообществ, виртуальных идентичностей и параллельных реальностей Севера», — сообщают организаторы фестиваля.
«Инверсию-2019» откроют электронно-акустические музыканты Синекдоха Монток (Россия) и Kim Myhr (Норвегия). Также среди ключевых событий фестиваля российская премьера документальной истории о забытом поколении северонорвежского сноубординга «There Is Always Next Season» (Норвегия), презентация аудиовизуального исследования Полины Медведевой (Нидерланды-Россия) и Андреаса Кюне (Нидерланды) «Неформалы» о поколении цифровых подростков 2000-х, снятого в Мурманской области, выступление мировых экспериментаторов в области полевых записей, аудио и визуальных исследований BJ Nilsen (Нидерланды-Швеция), Thomas Ankersmit (Германия-Нидерланды) и Fraction (Франция), шоукейс норвежского фестиваля Insomnia и серия аудиовизуальных сетов артистов Северо-Запада России и Северной Европы.
В параллельной программе фестиваля воркшоп Critical Writing Academy для авторов и хуложественных критиков региона, «Лаборатория полевых записей», фиксирующая арктические шумы; VR-AR лаборатория для уличных художников, дизайнеров и разработчиков, реконструирующая субкультуры в цифровом поле, а также и Inversia Conference с дискуссиями о движениях искусства и фестивалей на Севере и в мире.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
14:02Выставка Андрея Кузькина пройдет на «Фабрике»
12:41Проект «Старт» продолжает юбилейный сезон
11:57В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль
Вчера
18:27Роскомнадзор нашел на сайте BBC пропаганду терроризма
17:51В Еврейском музее пройдет выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»
16:36Исаакиевский собор не передают РПЦ
15:44Владельцем «Фонтанки.ру» стал издатель журналов Elle и Maxim
15:09«Иллюзион» представит ретроспективу Джона М. Сталя
13:40Филип Гласс завершил симфонический цикл по «Берлинской трилогии» Дэвида БоуиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить