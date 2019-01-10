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«Иллюзион» представит ретроспективу Джона М. Сталя

News_detailed_picture© 1920, Exhibitors Herald

С 16 января по 3 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет первая в России ретроспектива американского режиссера Джона М. Сталя.

«Родившийся в Баку в Российской Империи Джон М. Сталь (1886–1950) был одним из первопроходцев американского кинематографа, — сообщают организаторы. — В 1920-х — 1940-х годах он снял сорок две картины (десять из них потеряны), поработав с такими звездами, как Айрин Данн, Маргарет Саллаван, Джин Тирни, Кларк Гейбл, Шарль Буайе, Грегори Пек, Адольф Менжу. Оставаясь в тени великих современников, он открывал звезд, работал на крупнейших студиях (Universal и 20th Century Fox в первую очередь, а также по одному разу — Columbia и MGM), был влиятельным продюсером, завоевал прозвище "волшебника кассовых сборов" и при этом бескомпромиссно разрабатывал собственные темы».

В программе «Беспокойное сердце. Ретроспектива Джона М. Сталя» десять полнометражных картин режиссера и два ремейка его фильмов:

  • 16 января в 20:00 — «Имитация жизни» (1934);
  • 18 января в 19:00 — «Закоулок» (1932);
  • 18 января в 21:00 — «Только вчера» (1933);
  • 20 января в 16:20 — «Когда наступит завтра» (1932);
  • 20 января в 18:20 — «Наша жена» (1941);
  • 23 января в 20:30 — «Ключи от царства небесного» (1944);
  • 25 января в 19:30 — «Священный брак» (1944);
  • 25 января в 21:30 — «Бессмертный сержант» (1944);
  • 30 января в 20:00 — «Парнелл» (1937);
  • 1 февраля в 20:00 — «Рекомендательное письмо» (1937);
  • 3 февраля в 17:00 — «Закоулок» (1937), реж. Роберт Стивенсон;
  • 3 февраля в 19:00 — «Письмо незнакомки» (1948), реж. Макс Офюльс.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



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