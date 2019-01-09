Театр Резо Габриадзе приедет на гастроли в Москву© Театр Резо Габриадзе
31 января на Другой сцене театра «Современник» на Чистых прудах в Москве начнутся гастроли Тбилисского государственного театра марионеток имени Резо Габриадзе.
Как сообщают организаторы гастролей, продюсерский центр Volkov PRO, в программе спектакли «Рамона», «Осень моей весны» и «Сталинград». Представления будут идти ежедневно до 17 февраля.
Драматург, режиссер и художник-постановщик всех трех спектаклей — Резо Габриадзе, их описание приводится на сайте театра:
«Рамона» — это прекрасная и трагичная история любви двух паровозов. Действие пьесы разворачивается в послевоенном СССР, где паровоз Эрмон по долгу службы отправляется в Сибирь на восстановление страны после войны, а Рамона остается ждать мужа на маленькой железнодорожной станции Риони. Месяц за месяцем, год за годом тянется разлука, принося героям новые испытания. Когда в город приходит бродячий цирк шапито, жизнь маневровой Рамоны меняется навсегда. Разлученные влюбленные встретятся вновь, но какой будет эта встреча и при каких обстоятельствах, остается для зрителя загадкой на протяжении всего спектакля.
«Осень моей весны» — это история о Боре Гадай, маленькой птичке с большим сердцем. Действие происходит в грузинском городке Кутаиси в послевоенное время. После смерти шарманщика Варлама Боря остается единственной опорой в жизни бабушки Домны. Сам того не желая, он превращается в вора, влюбляется в красавицу Нинель и переживает множество опасных и увлекательных приключений. Это рассказ о путешествии сквозь мечты, отчаяние, гнев и радость. Это магическая смесь кукольного мастерства, грузинских народных песен, танцев и дорогих автору воспоминаний.
Спектакль «Сталинград» — художественная композиция, объединяющая в едином пространстве живопись, кино, поэзию, драму. Трогательная, исполненная пронизывающей печали и радости, мозаика сюжетных линей. В спектакле представлены судьбы героев, по воле случая оказавшихся в шестимесячной блокаде — судьба рыжеволосого паренька, который, узнает, что его невеста, не сдержав обещания, выходит за другого; судьба молодой женщины, которая ждет возвращения мужа и тихо поет у детской колыбели; судьба мамы-муравьихи, которая плачет о своей дочке, погибшей под солдатским сапогом; судьба ломовой лошади Алеши, влюбленном в артистку цирка лошадку Наташу...
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