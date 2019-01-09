«Сеанс» представляет онлайн-премьеру фильма о Вячеславе Гайворонском

© Владимир Непевный

Журнал «Сеанс» проводит на своем сайте премьерный показ документальной картины Владимира Непевного «Мимолетности» – фильма-портрета композитора Вячеслава Гайворонского.

«Фильм об авторе музыки к лентам Евгения Юфита и Олега Ковалова основан на уникальных эпизодах репетиций. В съемках участвовали Владимир Чекасин, Владимир Тарасов, Владислав Песин и другие замечательные музыканты», — пишет «Сеанс».

Картину Владимира Непевного также можно посмотреть на портале российского авторского кино «Пилигрим».

Критик Никита Елисеев о фильме «Мимолетности»:

«Возвращаюсь на первое», как писал во времена оны Аввакум Петров. «Мимолетности» начинаются так: крыша, мотки колючей проволоки, чтобы на другую крышу не перебрались, панорама города, башня Московского вокзала. На крыше сидит печальный человек (художник Сергей Ковальский) в руке у него стопка. На крыше появляется Вячеслав Гайворонский. Обнимается с тем, кто уже давно на крыше. Сергей Ковальский дает стопку другу, разливает водку по стопкам. «Ну, за что будем пить?» — «За время», — быстро отвечает Гайворонский. «За время, которого нет», — усмехается Ковальский. Выпивают. Некоторое время молчат. Гайворонский после паузы говорит: «Вот кто-то сказал: процесс — всё, конечная цель — ничто. Вроде бы верно и кажется, что мудро, но вот как-то не нравится мне это, не согласен я с этим. Как-то так хочется остановить, что ли, процесс, запечатлеть, понимаешь?»





















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