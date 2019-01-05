Вручены «Золотые глобусы»Рами Малек получил «Золотой глобус» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»© Paul Drinkwater / NBCUniversal
6 января в Беверли-Хиллз состоялась 76-я церемония награждения лауреатов премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом признана биографическая картина о группе Queen «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
На «Золотой глобус» в этой номинации также претендовали «Черная Пантера» (Black Panther) Райана Куглера, «Черный клановец» (BlacKkKlansman) Спайка Ли, «Если Бил-стрит могла бы заговорить» (If Beale Street Could Talk) Барри Дженкинса и «Звезда родилась» (A Star Is Born) Брэдли Купера.
Приз лучшему актеру в драматическом фильме получил Рами Малек, исполнитель роли Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», приз лучшей актрисе в драматическом фильме — Гленн Клоуз за роль в фильме Бьерна Рунге «Жена» (The Wife).
«Золотой глобус» в категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» присужден Кристиану Бэйлу за роль в фильме «Власть» (Vice) Адама Маккея, лучшей актрисой в комедии или мюзикле признана Оливия Колман за роль в «Фаворитке» (The Favourite) Йоргоса Лантимоса.
В категории «Лучший режиссер» награжден Альфонсо Куарон за картину «Рома» (Roma), которая выиграла приз лучшему фильму на иностранном языке. В категории «Лучшая комедия или мюзикл» победила «Зеленая книга» (Green Book) Питера Фарелли, также отмеченная наградой за лучший сценарий.
Лучшим драматическим сериалом признаны «Американцы» (The Americans), лучшим комедийным сериалом — «Метод Комински» (The Kominsky Method).
Полный список лауреатов 76-го сезона «Золотого глобуса» опубликован на сайте премии.
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