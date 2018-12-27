Фонд V-A-C объявил планы на 2019 год

ГЭС-2 © Глеб Леонов / Фонд V-A-C

Стали известны главные события программы 2019 года фонда V-A-C.

Среди них «Расширение пространства: это не центр» (февраль — ноябрь) — серия проектов в отдаленных районах Москвы, городские интервенции в разных форматах с участием художников, театральных режиссеров, музыкантов и архитекторов. Партнерами фонда станут районные учреждения и ассоциации, библиотеки, кинотеатры, студенческий городок Лефортово, шахматный клуб, общественные площади и дома культуры.

Продолжатся строительные работы на территории новой московской площадки фонда, ГЭС-2. В середение года будет объявлен open call для художников на использование мастерских, расположенных на территории ГЭС-2.

В саду V-A-C Zattere в Венеции лондонский коллектив Assemble завершит вторую стадию проекта «Живая лагуна». Также в Венеции предполагается реализовать программу мероприятий «ДК "Дзаттере"», которая будет включать в себя кинопоказы, концерты живой и электронной музыки и воркшопы с художниками, и провести выставку «Время, вперед!» с участием 14 художников из разных стран.

В 2019 году получат продолжение перформативная серия V-A-C Live в лондонской галерее Уайтчепел и Present Continuous — совместная программа фонда V-A-C и Музея современного искусства Антверпена (M HKA) по поддержке и представлению за рубежом нового поколения российских художников.

Кроме того, фонд V-A-C анонсировал партнерство с Зальцбургским фестивалем для ре-премьеры спектакля Ромео Кастеллуччи «Саломея».









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