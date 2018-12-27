В России пройдет передвижная выставка Айвазовского

Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями. 1892 © Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского

Министерство культуры РФ планирует провести в 2019 году по всей России передвижную выставку Ивана Айвазовского, на которой будут показаны работы из галереи его имени в Феодосии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.

Экспонаты выставки будут надежно защищены, заверил министр культуры РФ Владимир Мединский. «Отработана технология, — сказал он. — Во-первых, все картины страхуются. Во-вторых, снабжаются необходимой защитой. Не в первый раз выставки делаем, они каждую неделю проходят по всей стране. За последние годы количество выставок увеличилось, по-моему, раза в полтора».

Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского располагает крупнейшим в мире собранием произведений художника. Среди 416 произведений Айвазовского, хранящихся в Феодосии, «Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями», «Севастопольский рейд», «Корабль "Мария" на Северном море», «Георгиевский монастырь», «Море. Коктебель» и «Среди волн».

В 2016 году в Государственной Третьяковской галерее проходила выставка «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», на которой было представлено 120 работ. За четыре месяца выставку посетили более 600 тысяч человек.





















ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ