The Orb выступят в России© The Orb / Facebook
В марте 2019 года в Москву и Петербург приедет с концертами британский электронный дуэт The Orb.
Московский концерт состоится 22 марта в клубе Aglomerat, петербургский — 23 марта в клубе Zal.
Проект The Orb был создан в 1988 году основоположником эмбиент-хауса Алексом Патерсоном. С тех пор вышло 15 студийных альбомов The Orb, в 2002 году пластинка «The Orb's Adventures Beyond the Ultraworld» была включена в список 25 главных эмбиент-альбомов всех времен.
Как сообщают организаторы концертов, дуэт «выступит в России с лайв-программой, включающей в себя все хиты + композиции с нового альбома "No Sounds Are Out of Bounds"».
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