Катя Бочавар возглавила галерею на Солянке

Новым директором Государственной галереи на Солянке в Москве стала художница Катя Бочавар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи, она вступила в должность 21 декабря.

По словам прежнего директора Государственной галереи на Солянке Федора Павлова-Андреевича, он сам попросил Катю Бочавар возглавить галерею как «единственного человека на свете, способного вести Солянку дальше».

В своем сообщении в фейсбуке он упоминает выставку художницы-акционистки Катрин Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний», которая этой осенью должна была пройти в галерее, но так и не состоялась. «Тому были причины, рассуждать о них я по-прежнему не хочу, но стало понятно: мое время на Солянке истончилось, лопнуло, пора», — пишет Федор Павлов-Андреевич. Он был директором Государственной галереи на Солянке с 2009 года.

Катя Бочавар — художница, скульптор, куратор, архитектор, автор перформансов. Родилась в Москве, окончила Московский текстильный институт по дизайну тканей (1989), около 15 лет жила и работала в Нью-Йорке. Дизайнер российского павильона на 53-й Венецианской биеннале (2009), архитектор выставки Lexus Hybrid Art в «Манеже» (2013), автор экспозиции «Петрушествие» в Московском музее современного искусства (2018), куратор выставочного проекта ГРАУНД.









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ