Выставка Катрин Ненашевой пройдет в галерее на Солянке© Государственная галерея на Солянке
15 сентября в Государственной галерее на Солянке в Москве откроется перформативная выставка художницы-акционистки Катрин Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний», героями которой станут родители и близкие тех, кто столкнулся с пытками.
«В своих идеях они размышляют о том, как насилие влияет на человеческую связь между людьми», — сообщает сайт галереи.
Катрин Ненашева собрала истории людей, переживших пытки, и попросила их придумать перформативные действия, воплощающие этот опыт. «Экспозиция выставки состоит из семи историй, семи перформансов, семи переживаний и в течение работы всей выставки будет видоизменяться, дополняться, — пишут организаторы, — а посетители смогут принять участие в перформансах, став свидетелями переживаний и последующего принятия».
Участники: Надежда Бойко, Татьяна Макарова, Николай Бояршинов, Михаил Левин, Наргиза Раджапова, Александра Филинкова, Руслан Сулейманов, арт-группа {Бобо}, Андроник Хачиян.
Выставка «Катрин Ненашева. Груз 300. Коллажи переживаний» (куратор Маргарита Осепян) продлится до 7 октября. В дни работы выставки нарративный практик Ирина Мороз поможет зрителям выстроить свою историю восприятия пыток и отношения к ним.
В день открытия вход на выставку свободный.
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