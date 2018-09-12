Выставка Катрин Ненашевой пройдет в галерее на Солянке

© Государственная галерея на Солянке

15 сентября в Государственной галерее на Солянке в Москве откроется перформативная выставка художницы-акционистки Катрин Ненашевой «Груз 300. Коллажи переживаний», героями которой станут родители и близкие тех, кто столкнулся с пытками.

«В своих идеях они размышляют о том, как насилие влияет на человеческую связь между людьми», — сообщает сайт галереи.

Катрин Ненашева собрала истории людей, переживших пытки, и попросила их придумать перформативные действия, воплощающие этот опыт. «Экспозиция выставки состоит из семи историй, семи перформансов, семи переживаний и в течение работы всей выставки будет видоизменяться, дополняться, — пишут организаторы, — а посетители смогут принять участие в перформансах, став свидетелями переживаний и последующего принятия».

Участники: Надежда Бойко, Татьяна Макарова, Николай Бояршинов, Михаил Левин, Наргиза Раджапова, Александра Филинкова, Руслан Сулейманов, арт-группа {Бобо}, Андроник Хачиян.

Выставка «Катрин Ненашева. Груз 300. Коллажи переживаний» (куратор Маргарита Осепян) продлится до 7 октября. В дни работы выставки нарративный практик Ирина Мороз поможет зрителям выстроить свою историю восприятия пыток и отношения к ним.

В день открытия вход на выставку свободный.











