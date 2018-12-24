В Петербурге выйдет неизданный альбом «Кино»© primanota.ru
Независимый петербургский лейбл Maschina Records выпустит ранее не издававшийся альбом «Любовь – это не шутка», который группа «Кино» записала в 1986 году.
«Оригинальная мастер-лента сохранилась у [басиста группы «Кино»] Игоря Тихомирова. Альбом писали на студии Алексея Вишни, но тогда решили не публиковать запись. Она не очень понравилась самой группе», — цитирует «Фонтанка.ру» одного из основателей Maschina Records Максима Кондрашова.
«Часть этих материалов вошла в так называемые "Неизвестные песни Виктора Цоя", — пояснил Кондрашов. — Сейчас эта фонограмма впервые без купюр будет издана на отдельном носителе. Это будет и CD, и винил, и компакт-кассета».
Помимо альбома «Любовь — это не шутка» музыканты группы вместе с реставраторами готовят к публикации оригинальные версии всех альбомов «Кино» в том виде, в котором они были первоначально задуманы.
Альбомы «Группа крови», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце» и «Черный альбом» будут изданы в расширенной версии с дополнительными студийными и концертными раритетами. Для этого участники «Кино» доделают в студии треки, которые не были завершены при жизни лидера группы Виктора Цоя (1962–1990).
Ранее в 2018 году на Maschina Records вышла последняя песня Цоя «Атаман».
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