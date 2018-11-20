Готовится релиз последней песни Виктора Цоя

22 ноября на юбилейном концерте «Симфоническое КИНО» в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге состоится официальная презентация песни «Атаман» Виктора Цоя (1962–1990), записанной лидером группы «Кино» незадолго до смерти и много лет считавшейся утраченной.

Как сообщают организаторы концерта, компания NCA, акустическую версию песни «Атаман» Виктор Цой записал в 1990 году на домашний магнитофон. Запись была найдена случайно спустя годы кинокритиком Натальей Разлоговой и передана барабанщику группы «Кино», художнику Григорию Гурьянову.

Электрический вариант композиции был создан в 2012 году при участии всех музыкантов группы «Кино»: Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова и Георгия Гурьянова. Это был последний раз, когда они играли вместе.

Официальная презентация сингла состоится на концерте проекта «Симфоническое КИНО» 22 ноября, посвященного 30-летию культового альбома «Группа крови» и 55-летию Юрия Каспаряна. Релиз песни открывает серию переизданий записей группы «Кино» — как классических, так и ранее не издававшихся.



















