Готовится релиз последней песни Виктора Цоя© Компания «СОЮЗ»
22 ноября на юбилейном концерте «Симфоническое КИНО» в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге состоится официальная презентация песни «Атаман» Виктора Цоя (1962–1990), записанной лидером группы «Кино» незадолго до смерти и много лет считавшейся утраченной.
Как сообщают организаторы концерта, компания NCA, акустическую версию песни «Атаман» Виктор Цой записал в 1990 году на домашний магнитофон. Запись была найдена случайно спустя годы кинокритиком Натальей Разлоговой и передана барабанщику группы «Кино», художнику Григорию Гурьянову.
Электрический вариант композиции был создан в 2012 году при участии всех музыкантов группы «Кино»: Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова и Георгия Гурьянова. Это был последний раз, когда они играли вместе.
Официальная презентация сингла состоится на концерте проекта «Симфоническое КИНО» 22 ноября, посвященного 30-летию культового альбома «Группа крови» и 55-летию Юрия Каспаряна. Релиз песни открывает серию переизданий записей группы «Кино» — как классических, так и ранее не издававшихся.
новости
18:37Впервые издан концерт Михаила Плетнева 1979 года
18:10Вечер музыки Йохана Йоханнссона пройдет в «Зарядье»
17:37В БДТ пройдут гастроли итальянского театра
15:26Готовится релиз последней песни Виктора Цоя
14:43Комментарий к «Дару» Набокова представят в Москве
14:14Умерла Мира Петрова
13:16Вручена премия Станиславского
Вчера
18:58В Москве состоится концерт алгорейваВсе новости