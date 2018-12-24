Умер Михаил Алленов

21 декабря в возрасте 76 лет умер искусствовед Михаил Алленов, крупнейший специалист по русскому искусству XIX – начала XX века.

Об этом сообщает «Артгид».

Михаил Михайлович Алленов родился в 1942 году в Тамбове, окончил исторический факультет МГУ (1964), работал в Государственной Третьяковской галерее, с 1968 года — на кафедре истории отечественного искусства исторического факультета МГУ.

Многие годы Михаил Алленов руководил учебно-ознакомительной практикой для студентов-искусствоведов в Петербурге, под его научным руководством подготовлены и защищены около ста дипломных работ и десять кандидатских диссертаций. С 2010 года был постоянным куратором международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства».

Доктор искусствоведения, заслуженный профессор МГУ, автор многих книг, среди которых монографии о творчестве Ильи Машкова, Александра Иванова, Михаила Врубеля, Василия Сурикова, Павла Федотова, «Русское искусство второй половины XIX — начала XX века» (1979), «Русское искусство XIX — начала XX века» (1989, в соавторстве с О.С. Евангуловой и Л.И. Лифшицем), «Русское искусство XVIII — начала XX века» (2000), соавтор коллективной монографии «Очерки русской культуры. Конец XIX — начало ХХ века. Художественная жизнь» (2016).

Отпевание состоится 24 декабря в 11:30 в храме Святителя Николая в Толмачах, прощание в 13:30 в Николо-Архангельском крематории.

















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