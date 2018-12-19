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Объявлены номинанты премии «Белый слон»

News_detailed_picture© Гильдия киноведов и кинокритиков

Сегодня, 19 декабря, стали известны номинанты на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Список номинантов приводит «Профисинема»:

Лучший фильм

  • «Война Анны», режиссер Алексей Федорченко, продюсеры Андрей Савельев, Артем Васильев, Максим Ложевский
  • «Лето», режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Михаил Финогенов
  • «Сердце мира», режиссер Наталия Мещанинова, продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Дрозд

Лучший сценарий

  • Наталья Меркулова, Алексей Чупов — «Человек, который удивил всех»
  • Наталия Мещанинова при участии Бориса Хлебникова, Степана Девонина — «Сердце мира»
  • Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский — «История одного назначения»

Лучшая режиссерская работа

  • Наталия Мещанинова — «Сердце мира»
  • Кирилл Серебренников — «Лето»
  • Алексей Федорченко — «Война Анны»

Лучшая работа оператора

  • Юрий Клименко — «Ван Гоги»
  • Владислав Опельянц — «Лето»
  • Алишер Хамидходжаев — «Война Анны»

Лучшая работа художника

  • Алексей Максимов — «Война Анны»
  • Елена Окопная — «Довлатов»
  • Андрей Понкратов — «Лето»

Лучшая музыка к фильму

  • Роман Билык (Рома Зверь), Герман Осипов — «Лето»
  • Леонид Десятников, Алексей Сергунин — «Ван Гоги»
  • Владимир Комаров, Ацуо Мацумото — «Война Анны»

Лучшая главная женская роль

  • Марта Козлова — «Война Анны»
  • Наталья Кудряшова — «Человек, который удивил всех»
  • Анна Слю — «Подбросы»

Лучшая главная мужская роль

  • Роман Билык (Рома Зверь) — «Лето»
  • Степан Девонин — «Сердце мира»
  • Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»

Лучшая женская роль второго плана

  • Ирина Горбачева — «История одного назначения»
  • Елена Коренева — «Ван Гоги»
  • Александра Ребенок — «Кислота»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Филипп Гуревич — «История одного назначения»
  • Данила Козловский — «Довлатов»
  • Дмитрий Поднозов — «Сердце мира»

Лучший фильм-дебют

  • «Глубокие реки», режиссер Владимир Битоков, продюсер Николай Янкин
  • «Кислота», режиссер Александр Горчилин, продюсеры Сабина Еремеева, Нателла Крапивина
  • «Хрусталь», режиссер Дарья Жук, продюсеры Дмитрий Осмеркин, Ольга Гойстер, Валерий Дмитроченко, Биргит Гернбок

Церемония вручения премии пройдет 11 января 2019 года в Белом зале Союза кинематографистов России.



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