Объявлены номинанты премии «Белый слон»© Гильдия киноведов и кинокритиков
Сегодня, 19 декабря, стали известны номинанты на национальную премию кинокритики и кинопрессы «Белый слон».
Список номинантов приводит «Профисинема»:
Лучший фильм
- «Война Анны», режиссер Алексей Федорченко, продюсеры Андрей Савельев, Артем Васильев, Максим Ложевский
- «Лето», режиссер Кирилл Серебренников, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Михаил Финогенов
- «Сердце мира», режиссер Наталия Мещанинова, продюсеры Сергей Сельянов, Наталья Дрозд
Лучший сценарий
- Наталья Меркулова, Алексей Чупов — «Человек, который удивил всех»
- Наталия Мещанинова при участии Бориса Хлебникова, Степана Девонина — «Сердце мира»
- Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский — «История одного назначения»
Лучшая режиссерская работа
- Наталия Мещанинова — «Сердце мира»
- Кирилл Серебренников — «Лето»
- Алексей Федорченко — «Война Анны»
Лучшая работа оператора
- Юрий Клименко — «Ван Гоги»
- Владислав Опельянц — «Лето»
- Алишер Хамидходжаев — «Война Анны»
Лучшая работа художника
- Алексей Максимов — «Война Анны»
- Елена Окопная — «Довлатов»
- Андрей Понкратов — «Лето»
Лучшая музыка к фильму
- Роман Билык (Рома Зверь), Герман Осипов — «Лето»
- Леонид Десятников, Алексей Сергунин — «Ван Гоги»
- Владимир Комаров, Ацуо Мацумото — «Война Анны»
Лучшая главная женская роль
- Марта Козлова — «Война Анны»
- Наталья Кудряшова — «Человек, который удивил всех»
- Анна Слю — «Подбросы»
Лучшая главная мужская роль
- Роман Билык (Рома Зверь) — «Лето»
- Степан Девонин — «Сердце мира»
- Евгений Цыганов — «Человек, который удивил всех»
Лучшая женская роль второго плана
- Ирина Горбачева — «История одного назначения»
- Елена Коренева — «Ван Гоги»
- Александра Ребенок — «Кислота»
Лучшая мужская роль второго плана
- Филипп Гуревич — «История одного назначения»
- Данила Козловский — «Довлатов»
- Дмитрий Поднозов — «Сердце мира»
Лучший фильм-дебют
- «Глубокие реки», режиссер Владимир Битоков, продюсер Николай Янкин
- «Кислота», режиссер Александр Горчилин, продюсеры Сабина Еремеева, Нателла Крапивина
- «Хрусталь», режиссер Дарья Жук, продюсеры Дмитрий Осмеркин, Ольга Гойстер, Валерий Дмитроченко, Биргит Гернбок
Церемония вручения премии пройдет 11 января 2019 года в Белом зале Союза кинематографистов России.
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