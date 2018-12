The Good, The Bad & The Queen приедут в Москву на фестиваль «Боль»

The Good, The Bad & The Queen © JamBase

Объявлены участники фестиваля «Боль», который пройдет с 5 по 7 июля в Москве. Хедлайнеры фестиваля – группа The Good, The Bad & The Queen.

Концерты фестиваля пройдут в Культурном центре ЗИЛ. Как сообщают организаторы, там выступят более 70 артистов, а первые хедлайнеры — проект The Good, The Bad & The Queen, супергруппа в составе фронтмена Blur и Gorillaz Деймона Албарна, экс-гитариста The Verve Саймона Тонга, басиста The Clash Пола Симонона, и нигерийского барабанщика Тони Аллена, игравшего с легендой афробита Фелой Кути.

Также в фестивале примут участие американские экспериментаторы Algiers, японская группа Kikagaku Moyo, среди российских участников Монеточка, Mnogoznaal, «Ночной проспект» «4 Позиции Бруно», «Кружок», «Дайте танк (!)», сольный проект участника группы ГШ Евгения Горбунова «Интурист», «Утро», ТЭЦ, группа «Деревянные киты», «Поехали» и «Масло черного тмина».

Билеты на фестиваль «Боль-2019» уже поступили в продажу на его сайте.

















