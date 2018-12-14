Сергей Бодров возглавит фестиваль «Зеркало»

© Gage Skidmore

Новым президентом международного кинофестиваля «Зеркало» станет режиссер и сценарист Сергей Бодров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Станислава Воскресенского, губернатора Ивановской области, где проходит фестиваль.

«У "Зеркала" будет новый президент — это всемирно известный режиссер Сергей Бодров, неоднократный номинант на премию "Оскар". Он согласился стать президентом... Надеюсь, определенной части жителей Ивановской области этот фестиваль полюбился, и мы в таком же формате — Юрьевец-Иваново — будем его продолжать», — сказал губернатор.

Сергей Бодров (р. 1948) снимает кино с середины 1980-х, среди его режиссерских работ фильмы «Белый король, красная королева» (1992), «Я хотела увидеть ангелов» (1992), «Кавказский пленник» (1996, номинация на премию «Оскар»), «Монгол» (2005, номинация на премию «Оскар»), «Седьмой сын» (2010). Более 20 фильмов снято по сценариям Сергея Бодрова, в том числе фильм его сына Сергея Бодрова-младшего «Сестры» (2001).

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» был учрежден в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения Андрея Тарковского правительством Ивановской области при поддержке Министерства культуры РФ. В 2007–2009 годах президентом фестиваля была актриса Инна Чурикова, с 2010 года фестиваль возглавлял режиссер Павел Лунгин.

В 2018 году фестиваль проходил с 12 по 17 июня в Иваново и городах Ивановской области — Юрьевце, Кинешме, Вичуге, Родниках и Фурманове. Гран-при фестиваля получил фильм режиссера Рамы Нехари «Не забудь меня» (Don't Forget Me, Израиль-Германия-Франция).













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