Путин открыл памятник Солженицыну в Москве© Михаил Метцель / ТАСС
Сегодня, 11 декабря, в центре Москвы состоялась церемония открытия памятника Александру Солженицыну. С речью на церемонии выступил президент России Владимир Путин.
«В своих трудах литературных, публицистических, своей общественной деятельностью он открыто и последовательно отстаивал свои взгляды и убеждения, доказывал безусловную ценность нравственных законов, на которых зиждется здоровье любого общества», — приводит слова президента ТАСС.
Путин также отметил любовь Солженицына к России, его борьбу с русофобией и сказал, что отмечаемое сегодня 100-летие со дня рождения писателя — повод вновь обратить внимание на его наследие, «которое вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным и для России, и для всего мира».
«Самое главное в том, что голос Александра Исаевича по-прежнему звучит. Его мысли и идеи находят отклик в умах и сердцах людей. Популяризация его творчества, создание условий, чтобы к нему сумели приобщиться новые, молодые читатели — лучшее, что мы можем и должны сделать для сбережения памяти о нем», — сказал Путин.
Памятник открыт в Таганском районе Москвы в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына. Фигура писателя выполнена из бронзы, в постаменте использован гранит.
Проект памятника, созданный скульптором Андреем Ковальчуком, победил в открытом конкурсе на архитектурно-скульптурное решение памятника, который проводился Союзом московских архитекторов по инициативе Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына.
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