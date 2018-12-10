Театр наций готовит премьеру «Любовниц» Эльфриды Елинек

© Ира Полярная

23 декабря на Малой сцене Театра наций в Москве состоится премьера спектакля «Любовницы» по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек в постановке Светланы Земляковой.

В создании спектакля также участвуют художник-сценограф Денис Сазонов, художник по костюмам Екатерина Злая, художник по свету Сергей Васильев. Роли исполняют Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Артем Тульчинский, Олег Савцов, Муся Тотибадзе, Наталья Павленкова и Леонид Тимцуник.

Героини «Любовниц» стремятся к лучшей жизни. Бригитта шьет нижнее белье на фабрике в большом городе, Паула — родом из деревни и мечтает стать портнихой. Но вовсе не работа может привести их к заветной цели — собственному уютному домику. В их нехитро устроенном мире выбор небольшой: выйти замуж или проиграть, оказавшись на обочине жизни. Мужчины здесь — победители уже по факту рождения. Женщины без них ничего не стоят. Поэтому единственная надежда Бригитты — Хайнц, а Паула делает ставку на Эриха. Молодость и красота в этой игре, полной конкуренток, дают безусловное преимущество, беременность – серьезный шанс на победу. Будут ли в этом состязании победители? Возможна ли тихая и размеренная жизнь, полученная такой ценой? И как в погоне за счастьем не потерять себя?

Именно роман «Любовницы», опубликованный в 1975 году, привлек внимание общественности к творчеству Эльфриды Елинек — австрийской романистки, драматурга, поэтессы и литературного критика, одного из самых известных современных писателей Европы. Елинек — автор множество книг, в том числе — сборников пьес, в 2004 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе c формулировкой: «За музыкальное многоголосие в романах и драмах, которое со свойственной только ей языковой страстью разоблачает абсурдность и принуждающую власть социальных клише».

Широкой публике творчество Елинек стало известно после выхода на экраны фильма «Пианистка» режиссера Михаэля Ханеке, снятого по одноименному роману писательницы, и получившему три приза Каннского кинофестиваля в 2001 году.





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