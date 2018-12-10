Урал Опера Балет проводит краудфандинговую кампанию© Елена Лехова
В интернете проводится сбор средств на костюмы и декорации к двум балетным спектаклям, премьеры которых в Екатеринбурге готовит Урал Опера Балет.
Один из этих спектаклей — одноактный балет «Вальпургиева ночь» Джорджа Баланчина. Как сообщают инициаторы краудфандинговой кампании на ее странице на Planeta.ru, эксперты нью-йоркского Фонда Баланчина уже дали согласие на перенос в Екатеринбург.
Еще один проект екатеринбургского театра — комедия «Новобрачные на Эйфелевой башне». «Хореограф Антон Пимонов услышал балет "Новобрачные на Эйфелевой башне", написанный в Париже в 1921 году, и придумал на эту музыку новый спектакль», — говорится в сообщении.
Собранные средства будут потрачены на создание декораций и костюмов для балетов: по три комплекта костюмов для трех составов исполнителей, а также обувь и парики, которые изготавливаются в мастерских театра по индивидуальным меркам.
Кроме того, 230 тысяч рублей стоит световой экран для «Вальпургиевой ночи», а две полные перемены декораций в «Новобрачных» обойдутся почти в 1,5 млн рублей, включая реквизит и бутафорию.
Всего необходимо собрать 900 тысяч рублей. До конца кампании осталось 55 дней.
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