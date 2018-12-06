Оркестр Юрия Темирканова даст концерт в честь его 80-летия

© Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича

10 декабря состоится концерт-поздравление артистов Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии художественному руководителю и главному дирижеру оркестра Юрию Темирканову.

В этом день маэстро Темирканову исполяется 80 лет. В Малом зале филармонии прозвучат сочинения композиторов четырех веков — от Леопольда Моцарта до наших современников, в том числе вторая часть произведения «Гора света» петербуржца Евгения Петрова, посвященного Юрию Темирканову.

Также в праздничный вечер артисты Заслуженного коллектива России исполнят сочинения Мендельсона, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и других авторов. Отдельные произведения прозвучат под управлением народного артиста России Николая Алексеева.

Юбилею Юрия Темирканова в нынешнем филармоническом сезоне посвящено множество событий. Среди них серия зарубежных гастролей Заслуженного коллектива России, международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», который откроется 14 декабря, и отдельно — входящий в программу фестиваля гала-концерт 15 декабря с участием дирижера Мариса Янсонса, пианистов Николая Луганского и Дениса Мацуева, скрипачей Юлиана Рахлина и Вадима Репина, альтиста Юрия Башмета, вокалистов Динары Алиевой, Карен Слак, Маттиаса Гёрне и Пааты Бурчуладзе.













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