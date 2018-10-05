Начинается большое европейское турне оркестра Юрия Темирканова

С 6 по 19 октября Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии (ЗКР АСО) под управлением Юрия Темирканова даст 11 концертов в Вене, Зальцбурге, Берлине, Франкфурте, Гамбурге, Эссене, Баден-Бадене, Люксембурге и Братиславе.

Как сообщает ТАСС, европейское турне оркестра приурочено к 80-летию его художественного руководителя и главного дирижера Юрия Темирканова, которому в декабре исполнится 80 лет.

В Вене, Эссене и Люксембурге в исполнении ЗКР АСО при участии Мужского хора Венского певческого общества прозвучит Симфония №13 «Бабий яр» Шостаковича.

Также в программе концертов европейского турне фрагменты музыки балета «Лебединое озеро» и Шестая симфония Чайковского, музыкальные картины из оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Второй фортепианный концерт Прокофьева, Скрипичный концерт Сибелиуса и Первый скрипичный концерт Бруха.

Солистами выступят пианист Ефим Бронфман, скрипачка Юлия Фишер, солист Большого театра России и Государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга, бас Петр Мигунов и молодой скрипач Эммануэль Чкнаворян.

К юбилею Юрия Темирканова ЗКР АСО проведет в общей сложности 30 концертов в девяти странах Европы и Азии. В сентябре прошли выступления в Швейцарии и Китае, в ноябре после европейского турне гастрольная серия продолжится выступлениями в Южной Корее и Японии.







