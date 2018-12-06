Полиция проверяет фонд Сокурова© gatchinskaya1.ru
В Петербурге полиция проводит проверку некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонда Александра Сокурова) на предмет возможной противоправной деятельности.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.
По данным телеканала RTVi, директора фонда «Пример интонации» Николая Янкина подозревают в том, что он «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах» совершил хищения бюджетных средств регионального и федерального уровня. Заявление поступило в отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району еще в марте, но уголовное дело возбуждено не было.
Согласно информации на сайте фонда «Пример интонации», он был основан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественный руководитель фонда — Александр Сокуров, среди членов попечительского совета советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.
«Создание фильмов режиссеров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм"», — говорится в сообщении на сайте фонда.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
18:36Объявлены номинанты «Золотого глобуса»
18:07Короткометражки молодых российских режиссеров покажут в «Октябре»
16:25Оркестр Юрия Темирканова даст концерт в честь его 80-летия
14:50В Петрозаводске отменили концерт GONE.Fludd
14:05Новый роман Николая В. Кононова обсудят в «Пионере»
13:23Полиция проверяет фонд Сокурова
12:17В Казани выступят российские музыканты из Германии
11:21«Глаголев FM» и «Мемориал» запускают проект «Остарбайтеры»
10:44Ольга Седакова прочитает в Москве лекцию о поэме «Москва-Петушки»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить