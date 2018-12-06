Полиция проверяет фонд Сокурова

В Петербурге полиция проводит проверку некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» (фонда Александра Сокурова) на предмет возможной противоправной деятельности.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

По данным телеканала RTVi, директора фонда «Пример интонации» Николая Янкина подозревают в том, что он «путем подложных финансовых документов о понесенных затратах» совершил хищения бюджетных средств регионального и федерального уровня. Заявление поступило в отдел по экономической безопасности УМВД по Петроградскому району еще в марте, но уголовное дело возбуждено не было.

Согласно информации на сайте фонда «Пример интонации», он был основан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественный руководитель фонда — Александр Сокуров, среди членов попечительского совета советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына.

«Создание фильмов режиссеров-дебютантов стало возможно благодаря поддержке Министерства культуры России, Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Общественного фонда Владимира Смирнова, а также киностудии "Ленфильм"», — говорится в сообщении на сайте фонда.





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