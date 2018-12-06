«Глаголев FM» и «Мемориал» запускают проект «Остарбайтеры»Нашивка остарбайтера. 1940-1945© Deutsches Historisches Museum
Радио «Глаголев FM» и Международный Мемориал запускают совместный проект «Остарбайтеры» – многосерийный документальный подкаст о людях, угнанных нацистами в рабство.
«Остарбайтер» — дословно «восточный рабочий». Когда Третий рейх почувствовал нехватку рабочей силы, немцы начали облавы на оккупированных советских территориях. В Германии остарбайтеры, в основном девушки, женщины и подростки, попадали на невольничьи рынки. Их распределяли: кого-то в поле, кого-то на фабрику, кого-то в домашнюю прислугу. После освобождения сотни тысяч остарбайтеров вернулись на родину, но их встретили с подозрением, чуть ли не как предателей. Они научились молчать о своем прошлом.
В начале нулевых историки Международного Мемориала отправились в этнографическую экспедицию к бывшим остарбайтерам. Она продлилась несколько лет. Ее итог — огромный аудио-архив, коллекция документов по истории принудительного труда.
Из этих записей радио «Глаголев FM» смонтировало подкаст, в котором бывшие остарбайтеры рассказывают о пережитом.
В подкасте десять эпизодов. Они выходят раз в неделю на сайте спецпроекта радио «Глаголев FM» ost.glagolev.fm и на сайте образовательного проекта Международного Мемориала «Уроки истории».
Первый выпуск можно послушать и на Soundcloud.
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