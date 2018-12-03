Умер Андрей Битов

Сегодня, 3 декабря, в Москве в возрасте 81 года умер писатель Андрей Битов.

Об этом сообщает ТАСС.

Андрей Георгиевич Битов родился в 1937 году в Ленинграде, окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института (1962), участвовал в институтском литературном объединении под руководством Глеба Семенова.

В 1960 году рассказы Андрея Битова были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград», до 1978 года вышли около десяти книг его прозы. С конца 1970-х, после публикации в США романа «Пушкинский дом» и участия в неподцензурном альманахе «Метрополь» писателя перестали печатать в СССР.

В 1988 году Андрей Битов участвовал в создании Русского ПЕН-Центра, в 1991–2016 годах был его президентом.

Автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», трилогии «Оглашенные», сборников стихов «Дерево», «В четверг после дождя», киносценариев.

Лауреат многих наград, в том числе Пушкинской премии фонда А.Тепфера (1989), премии Андрея Белого (1990) и Платоновской премии (2015).









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