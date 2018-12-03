Умер Андрей Битов© Евгений Чесноков / andrey-bitov.ru
Сегодня, 3 декабря, в Москве в возрасте 81 года умер писатель Андрей Битов.
Об этом сообщает ТАСС.
Андрей Георгиевич Битов родился в 1937 году в Ленинграде, окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института (1962), участвовал в институтском литературном объединении под руководством Глеба Семенова.
В 1960 году рассказы Андрея Битова были опубликованы в альманахе «Молодой Ленинград», до 1978 года вышли около десяти книг его прозы. С конца 1970-х, после публикации в США романа «Пушкинский дом» и участия в неподцензурном альманахе «Метрополь» писателя перестали печатать в СССР.
В 1988 году Андрей Битов участвовал в создании Русского ПЕН-Центра, в 1991–2016 годах был его президентом.
Автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», трилогии «Оглашенные», сборников стихов «Дерево», «В четверг после дождя», киносценариев.
Лауреат многих наград, в том числе Пушкинской премии фонда А.Тепфера (1989), премии Андрея Белого (1990) и Платоновской премии (2015).
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
новости
Вчера
20:26Умер Андрей Битов
17:06Атрибутирован неизвестный портрет Павла Филонова
16:24В Осло прошла конференция «Россия при Путине»
15:31«Москва глазами инженера» проведет фестиваль архитектурного модерна
14:43Галерея «Открытый клуб» представит выставку Егора Плотникова
14:26Новое пространство Театра наций продолжает цикл «HOW LONG IS NOW»
13:15«Процесс» Сергея Лозницы покажут в Москве
10:38На «Винзаводе» откроется выставка Дарьи Абдуллиной
1 декабря 2018
12:16Награждены лауреаты премии «Будущее время»Все новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить