В Некрасовке открылась выставка о ЛЕФе

С этой недели в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве работает выставка «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня», организованная проектом «Электронекрасовка» и отделом редких изданий и коллекций при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.

Выставка рассказывает историю творческого объединения ЛЕФ («Левый фронт искусств»), возникшего в 1923 году, главными принципами которого были литература факта, производственное искусство и социальный заказ.

До 10 февраля в Некрасовке можно будет услышать стихи Владимира Маяковского, Николая Асеева, Сергея Третьякова, прочитать манифесты лефовцев, попробовать отгадать авторство интертитров и узнать больше о «кухне» легендарного объединения.

Уже в эту субботу, 1 декабря, в 14:00 пройдет первая кураторская экскурсия по выставке. Место встречи — первый этаж библиотеки.

Виртуальная версия выставки и полное расписание экскурсий представлены в специальном разделе «Электронекрасовки».





















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