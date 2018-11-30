В Некрасовке открылась выставка о ЛЕФе© «Электронекрасовка»
С этой недели в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве работает выставка «ЛЕФ. Опыт создания искусства дня», организованная проектом «Электронекрасовка» и отделом редких изданий и коллекций при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского.
Выставка рассказывает историю творческого объединения ЛЕФ («Левый фронт искусств»), возникшего в 1923 году, главными принципами которого были литература факта, производственное искусство и социальный заказ.
До 10 февраля в Некрасовке можно будет услышать стихи Владимира Маяковского, Николая Асеева, Сергея Третьякова, прочитать манифесты лефовцев, попробовать отгадать авторство интертитров и узнать больше о «кухне» легендарного объединения.
Уже в эту субботу, 1 декабря, в 14:00 пройдет первая кураторская экскурсия по выставке. Место встречи — первый этаж библиотеки.
Виртуальная версия выставки и полное расписание экскурсий представлены в специальном разделе «Электронекрасовки».
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