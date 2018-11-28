«Русский Букер» может закрыться в январе

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В январе 2019 года из-за отсутствия финансировани может прекратить существование литературная премия «Русский Букер».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на литературного секретаря премии Игоря Шайтанова.

Весной 2017 года стало известно, что у «Русского Букера» истек пятилетний договор о партнерстве с банком ГЛОБЭКС. Организаторы премии вели переговоры с потенциальными спонсорами и рассматривали вариант проведения премиального сезона в сокращенном формате.

«Спонсора найти не удалось, мы ведем переговоры, однако заручиться поддержкой бизнеса, деловых кругов пока не получается. — сказал Шайтанов. — Если договор не будет заключен до середины декабря, мы сделаем объявление о закрытии премии. В январе приступим к закрытию фонда "Русский Букер"».

По словам литературного секретаря «Русского Букера», на поддержание премии необходимо найти 10 млн рублей.

Премия «Русский Букер» присуждается с 1992 года за лучший роман года на русском языке. Лауреатами премии в разные годы становились Василий Аксенов, Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Владимир Шаров, Петр Алешковский и другие писатели.

Последний «Русский Букер» был вручен в прошлом декабре Александре Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства». Сумма денежного приза лауреату составила 1,5 млн рублей, каждый из пяти остальных финалистов получил по 150 тысяч рублей.









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