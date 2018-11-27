Выставка Владимира Дубосарского и Владимира Потапова пройдет на «Винзаводе»Владимир Потапов. Семья. 2018 (фрагмент)© Владимир Потапов
4 декабря в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется совместная выставка художников Владимира Дубосарского и Владимира Потапова «Все палитры попадают в рай».
Как сообщают организаторы выставки, она демонстрирует две различных модели работы с современной живописью — каждый из художников на свой лад обращается к темам опыта, памяти, времени, используя обширный арсенал художественных языков и техник.
Владимир Дубосарский включил в экспозицию три серии работ, созданные специально для выставки: триптих «Девушка, освещенная солнцем» и серии «Стволы» и «Фактуры».
По словам художника, его интересует так называемая «гибридная живопись», открытая любым языкам и материалам. Ставя себе те или иные задачи в рамках проекта, художник волен дрейфовать в этом многообразии, ускользая от формулировок. В широком диапазоне возможностей современной визуальной культуры Дубосарский видит путь к свободе высказывания.
Если у Владимира Дубосарского центральное место занимает образ, то для Владимира Потапова на передний план выходит картина как таковая, в ее пространственной многомерности. На выставке будет представлена самая популярная серия художника последних лет — «Внутри».
Серия включает около трех десятков работ. В ней автор экспериментирует с техникой создания многослойного изображения: образы из старых снимков проступают как фантомы сквозь множество слоев акриловой эмали. Живописные наложения становятся материализованной метафорой памяти. Владимир Потапов: «Память — это проекция времени в ее нелинейном выражении».
Лирическо-ироничное название выставки обыгрывает позицию художников по отношению к современной живописи. «У современной живописи нет свободы. Концептуальная живопись вышла из несвободы и несет ее отпечаток. Хочется "живой живописи", отдохнуть от того, чтобы все время убивать в себе живописца», — говорит Владимир Дубосарский.
Выставка «Все палитры попадают в рай» в Цехе белого ЦСИ «Винзавод» продлится до 20 января.
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