Назначен новый главный дирижер Екатеринбургской оперы

© Екатеринбургский театр оперы и балета

С начала следующего театрального сезона главным дирижером Екатеринбургского театра оперы и балета станет Константин Чудовский.

Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета.

Константин Чудовский (р. 1982) — главный дирижер в Муниципальном театре Сантьяго в Чили (с 2013 года), сотрудничает со многими известными российскими и зарубежными оркестрами и театрами, выступал в России, Австрии, Эстонии, Франции, Болгарии, Израиле.

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В Екатеринбургском театре оперы и балета до нового года Чудовский будет дирижировать операми «Мадам Баттерфляй», «Летучий голландец», «Пиковая дама», «Царская невеста», следующий сезон откроется премьерой оперы «Риголетто», в которой он выступит в качестве постановщика.

Чудовский сменит на посту главного дирижера Оливера Дохнаньи, чей контракт заканчивается в июле 2019 года.

Дохнаньи проработал в Екатеринбургском театре оперы и балета пять лет, четыре из них — в качестве главного дирижера, выступив постановщиком российских премьер спектаклей «Сатьяграха», «Греческие пассионы», «Пассажирка», «Волшебная флейта», «Русалка», «Турандот». В 2018 году за работу над оперой «Пассажирка» Дохнаньи получил премию «Золотая маска».

Сотрудничество Оливера Дохнаньи с Екатеринбургским театром оперы и балета не заканчивается — он будет участвовать в постановке российской премьеры оперы «Три сестры» Петера Этвеша в мае 2019 года, затем займет позицию главного приглашенного дирижера театра.





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