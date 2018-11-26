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Объявлены лауреаты приза музыкальных критиков

News_detailed_picture© Ассоциация музыкальных критиков

Ежегодная премия Ассоциации музыкальных критиков (АМК) по итогам сезона 2017/10 присуждена композиторам Леониду Десятникову и Владимиру Ранневу.

Как сообщает сайт АМК, лауреатов в этом году не один, а двое, поскольку два номинанта набрали равное количество голосов.

В результате обладателями приза АМК стали «Буковинские песни» Леонида Десятникова с формулировкой «за умение услышать актуальное в традиционном» и «Проза» композитора и режиссера Владимира Раннева, художника Марины Алексеевой, музыкального руководителя Арины Зверевой в «Электротеатре Станиславский» с формулировкой «за создание совокупного произведения искусства».

На приз в этом году также были номинированы:

  • «Жанна на костре» Онеггера под управлением дирижера Теодора Курентзиса, хормейстера Виталия Полонского в постановке Ромео Кастеллуччи в Пермском театре оперы и балета, — за создание многопланового, многосмыслового театрально-музыкального пространства и совершенство исполнения;
  • Марис Янсонс с оркестром Баварского радио на гастролях в Москве и Петербурге — за вдохновенную игру и высочайшее качество;
  • «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета в музыкальной транскрипции Юрия Красавина, постановке Сергея Вихарева и Вячеслава Самодурова — за остроумное пересочинение классического балета.

Приз музыкальных критиков Москвы был учрежден Ассоциацией музыкальных критиков Москвы в 2015 году и ежегодно вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне.

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