Объявлен шорт-лист приза музыкальных критиков

Объявлен шорт-лист приза музыкальных критиковСцена из спектакля «Проза»© Олимпия Орлова / «Электротеатр Станиславский»
9 октября Ассоциация музыкальных критиков Москвы (АМК) объявила шорт-лист Четвертого ежегодного приза критики за сезон 2017/18.
Приз учрежден АМК и вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне. Как сообщает сайт АМК, по итогам голосования в шорт-лист вошли пять номинантов:
- «Проза» композитора и режиссера Владимира Раннева, художника Марины Алексеевой, музыкального руководителя Арины Зверевой в «Электротеатре Станиславский» — за создание совокупного произведения искусства;
- «Буковинские песни» Леонида Десятникова — за умение услышать актуальное в традиционном;
- «Жанна на костре» Онеггера под управлением дирижера Теодора Курентзиса, хормейстера Виталия Полонского в постановке Ромео Кастеллуччи в Пермском театре оперы и балета — за создание многопланового, многосмыслового театрально-музыкального пространства и совершенство исполнения;
- Марис Янсонс с оркестром Баварского радио на гастролях в Москве и Петербурге — за вдохновенную игру и высочайшее качество;
- «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета в музыкальной транскрипции Юрия Красавина, постановке Сергея Вихарева и Вячеслава Самодурова — за остроумное пересочинение классического балета.
Лауреат Приза критики будет объявлен до конца октября.
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