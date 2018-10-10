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Объявлен шорт-лист приза музыкальных критиков

News_detailed_pictureСцена из спектакля «Проза»© Олимпия Орлова / «Электротеатр Станиславский»

9 октября Ассоциация музыкальных критиков Москвы (АМК) объявила шорт-лист Четвертого ежегодного приза критики за сезон 2017/18.

Приз учрежден АМК и вручается за достижения в области музыкального и музыкально-театрального искусства в истекшем сезоне. Как сообщает сайт АМК, по итогам голосования в шорт-лист вошли пять номинантов:

  • «Проза» композитора и режиссера Владимира Раннева, художника Марины Алексеевой, музыкального руководителя Арины Зверевой в «Электротеатре Станиславский» — за создание совокупного произведения искусства;
  • «Буковинские песни» Леонида Десятникова — за умение услышать актуальное в традиционном;
  • «Жанна на костре» Онеггера под управлением дирижера Теодора Курентзиса, хормейстера Виталия Полонского в постановке Ромео Кастеллуччи в Пермском театре оперы и балета — за создание многопланового, многосмыслового театрально-музыкального пространства и совершенство исполнения;
  • Марис Янсонс с оркестром Баварского радио на гастролях в Москве и Петербурге — за вдохновенную игру и высочайшее качество;
  • «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета в музыкальной транскрипции Юрия Красавина, постановке Сергея Вихарева и Вячеслава Самодурова — за остроумное пересочинение классического балета.

Лауреат Приза критики будет объявлен до конца октября.



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