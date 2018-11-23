Джойс Дидонато и Максим Емельянычев выступят в «Зарядье»© Sven Lorenz
С 29 ноября по 1 декабря в Московском концертном зале «Зарядье» состоятся три концерта с участием меццо-сопрано Джойс Дидонато (США) и камерного оркестра Il Pomo d'Oro (Италия) под управлением дирижера Максима Емельянычева (Россия).
В 2016 году аутентичный барочный ансамбль Il Pomo d'Oro под управлением Максима Емельянычева выиграл премию ECHO Klassik в категории «Концертная запись. Музыка XIX века», а в 2017 году вместе с Джойс Дидонато за ее проект «In War&Peace: Harmony Through Music» — арии из опер эпохи барокко — был номинирован на «Грэмми».
29 ноября и 1 декабря Джойс Дидонато, Il Pomo d'Oro и Максим Емельянычев исполнят эту программу в МКЗ «Зарядье».
«Джойс Дидонато предлагает абсолютно новую форму, в которой традиции академического исполнительства соединяются с приемами современного шоу-бизнеса. На результат работает все: танцы, свет, декорации и костюмы, созданные знаменитым британским дизайнером Вивьен Вествуд», — отмечают олрганизаторы концерта.
30 ноября в исполнении оркестра Il Pomo d'Oro под управлением Максима Емельянычева прозвучат произведения Моцарта: Симфония №1, Концерт №20 для фортепиано с оркестром и Симфония №38 «Пражская».
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