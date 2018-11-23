Объявлены победители премии Bookscriptor© Bookscriptor
Жюри литературной премии Bookscriptor для начинающих авторов объявило победителей в трех конкурсных номинациях – «Новая реальность», «Фантастика» и «Young Adult».
Премия Bookscriptor создана в 2018 году c целью поиска, продвижения и поддержки начинающих писателей. На премию поступило более двух тысяч заявок, в шорт-лист было отобрано 11 произведений.
Список лауреатов премии опубликован на сайте ее организаторов, интернет-издательства Bookscriptor.
Победителем в номинации «Новая реальность» стала писательница из Ульяновска Гала Узрютова со сборником рассказов «Снег, который я пропустил». В номинации «Фантастике» премия присуждена писателю из Новосибирска Денису Калдаеву за роман-антиутопию «Семь миллионов сапфиров». В номинации «Young Adult» победила книга «Псих» Екатерины Рубинской (Украина).
В жюри премии входили писательница и поэт Полина Барскова, литературовед Михаил Эдельштейн, писательница Майя Кучерская, переводчик, специалист по литературе young adult Ольга Бухина, издатель, куратор отдела литературы журнала Snob.ru Илья Данишевский, писатель, главный редактор радио «Глаголев FM» Евгений Бабушкин, издатель Екатерина Панченко и писательница Татьяна Замировская.
По итогам первого сезона литературной премии Bookscriptor книга Дениса Калдаева «Семь миллионов сапфиров» будет издана в «ЭКСМО». Сборник «Снег, который я пропустил» Галы Узрютовой уже появился в продаже в каталоге Bookscriptor, а издательство «КомпасГид» заключило с автором договор на издание ее книги «Страна Саша», которая входила в шорт-лист премии. Также ведутся переговоры об издании романа «Псих» Катерины Рубинской.
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