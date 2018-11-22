Умер Джеймс Биллингтон

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20 ноября в Вашингтоне в возрасте 89 лет умер американский историк, специалист по истории России, многолетний директор Библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Джеймс Биллингтон родился в 1929 году в Пенсильвании, в годы Второй мировой войны служил в армии США, затем был аналитиком ЦРУ, в 1950 году с отличием окончил Принстонский университет.

В 1957–1962 годах преподавал историю в Гарвардском университете, в 1964–1974 годах был профессором истории в Принстонском университете, в 1973–1987 годах — директором Международного центра ученых имени Вудро Вилсона, на этом посту основал Институт перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана.

С 1987 по 2015 год возглавлял Библиотеку Конгресса.

Много раз приезжал в СССР и Россию, в 1999 году совместно с Дмитрием Лихачевым стал инициатором российско-американской программы «Открытый мир», благодаря которой США посетили более 14 тысяч молодых лидеров из стран бывшего СССР.

Автор книг о русской истории и культуре, в том числе «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры» (1966), «Лики России» (1998) и «Россия в поисках себя» (2005).

Джеймс Биллингтон был иностранным членом Российской академии наук, почетным доктором Московского государственного университета и Тбилисского государственного университета.











