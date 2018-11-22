В Еврейском музее откроются две выставки памяти Мандельштама

© Еврейский музей и центр толерантности

К 80-й годовщине со дня смерти Осипа Мандельштама Еврейский музей и центр толерантности в Москве представит две выставки, посвященные жизни и творчеству поэта. Первый день работы обеих выставок – 13 декабря.

«Сохрани мою речь навсегда» — масштабная инсталляции по мотивам одноименного фильма режиссера Ромы Либерова, который выступает в роли куратора выставки. Выставочное пространство преобразится в длинную аркаду, в каждой арке разместится коллаж дизайнера Иры Горячевой, а также первоиздания, оригинальные предметы и автографы Мандельштама.

Выставка продлится до 15 января 2019 года. В ее программу входит Мандельштамовский фестиваль, среди событий которого поэтические чтения в день памяти поэта и его жены, Надежды Яковлевны, специальный показ фильма «Сохрани мою речь навсегда» в Центре документального кино, экскурсии по мандельштамовской Москве и кураторские туры по выставке и специальный концерт Noize MC в Еврейском музее.

Выставка «Тоска по мировой культуре. Книжный шкаф поэта» (куратор — Леонид Кацис) призвана отразить новые грани образа Осипа Мандельштама сквозь призму того «остатка книг», которые дошли до наших дней стараниями Н.Я. Мандельштам.

До 10 марта 2019 года на выставке можно будет увидеть библиотеку поэта, его личные документы и переписка, а также — впервые — письма и документы из архива Н.Я. Мандельштам.







