«Москва глазами инженера» запускает новый лекторий© Alexander Sacalevic
27 ноября образовательный проект «Москва глазами инженера» начинает новый лекционный цикл под названием «Как читать Москву».
Четыре лекции цикла посвящены городским улицам, фасадам, конструкциям и современной архитектуре.
Лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов.
«Город со всеми своими деталями — это код, в котором зашифрована наша история, наша идентичность и даже наше будущее, — говорит он. — Невозможно жить в городе и не понимать его, не считывать заложенную в него информацию. Мы хотим научить этому, чтобы людям было проще найти общий язык с окружающей средой».
Расписание:
- 27 ноября в 19:00 — «Как читать фасады. Гид по стилям архитектуры Москвы до XX века»
- 4 декабря в 19:00 — «Как полюбить современную архитектуру. Гид по архитектурным течениям XX века»
- 11 декабря в 19:00 — «Как читать конструкции. Гид по тому, как устроена Москва»
- 18 декабря в 19:00 — «Как читать улицы. Гид по истории градостроительства Москвы»
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