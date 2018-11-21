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«Москва глазами инженера» запускает новый лекторий

News_detailed_picture© Alexander Sacalevic

27 ноября образовательный проект «Москва глазами инженера» начинает новый лекционный цикл под названием «Как читать Москву».

Четыре лекции цикла посвящены городским улицам, фасадам, конструкциям и современной архитектуре.

Лекции прочитает основатель проекта Айрат Багаутдинов.

«Город со всеми своими деталями — это код, в котором зашифрована наша история, наша идентичность и даже наше будущее, — говорит он. — Невозможно жить в городе и не понимать его, не считывать заложенную в него информацию. Мы хотим научить этому, чтобы людям было проще найти общий язык с окружающей средой».

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