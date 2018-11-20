Впервые издан концерт Михаила Плетнева 1979 года

© Фирма «Мелодия»

Фирма «Мелодия» выпустила альбом с трансляционной записью концерта пианиста Михаила Плетнева в Большом зале Московской консерватории 31 октября 1979 года. Эта запись никогда прежде не издавалась на CD, не выходила на пластинке.

«Сегодня мы знаем Плетнева и как выдающегося дирижера, создателя одного из лучших в нашей стране оркестров, и как талантливого композитора. Сегодня тем более интересны "ранние" записи выдающегося музыканта, — сообщает сайт фирмы «Мелодия». — Недавний студент Московской консерватории по классу Якова Флиера (Плетнев был последним учеником, "лебединой песней" великого педагога), продолжающий обучение в аспирантуре (по классу Льва Власенко), 22-летний Михаил Плетнев демонстрирует безупречность стиля и профессиональное мастерство».

31 октября 1979 года в Большом зале Московской консерватории звучали произведения Баха, Скарлатти, Бетховена и Шопена.

«Музыка каждого из композиторов раскрыта в ее индивидуальном своеобразии (особенно следует отметить Третью сонату Шопена, интерпретация которой отличается редким единством, цельностью масштабного цикла)», — говорится в сообщении фирмы «Мелодия».

Цифровое издание концерта Михаила Плетнева доступно в iTunes, Яндекс.Музыке и других сервисах.















