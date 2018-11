Вечер музыки Йохана Йоханнссона пройдет в «Зарядье»

12 декабря в Московском концертном зале «Зарядье» состоится последний в 2018 году концерт фестиваля новой музыки SOUND UP. Концерт посвящен творчеству исландского композитора Йохана Йоханнссона (1969–2018).

Как сообщают организаторы, куратором концерта в МКЗ «Зарядье» выступит Ларус Йоханнесон — близкий друг композитора и руководитель фонда его имени.

В первом российском концерте Йохана Йоханнссона примут участие известные исландские музыканты, которые много работали с композитором: скрипачка Уна Свейдбьёрндоттир, игравшая на альбомах Bjork и выступавшая с влиятельным ансамблем Ensemble Modern, пятикратный лауреат Icelandic Music Awards, мультиинструменталист Скули Сверриссон, а также пианист и перкуссионист Олафур Бьёрн Олафссон, который в последнее время сотрудничал с фронтменом Sigur Rós и композитором и виолончелисткой Хильдур Гуднадоттир.

К ним присоединится российский ансамбль «Студия новой музыки» во главе с дирижером Станиславом Малышевым.

В программе концерта музыка, написанная Йоханом Йоханнсcоном к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything, 2014) Джеймса Марша, а также к фильмам «Убийца» (Sicario, 2015) и «Пленницы» (Prisoners, 2013) Дени Вильнева.

В камерной части программы будут исполнены сочинения, которые никогда не предназначались для большого экрана. Куратор выбирал пьесы из необъятного количества жанров и стилей: драматичная неоклассика, минимализм и постминимализм, эмбиент, дроун, размашистый пост-рок и даже нерадикальная шумовая музыка — и это только основные точки, которые можно обозначить в контрастной дискографии композитора.

С начала 2018 года фестиваль SOUND UP представил выступление ансамбля Bersarin Quartett, вечера музыки Симеона тен Хольта и Дэвида Лэнга, концерты Эмилианы Торрини и Франческо Тристано.