SOUND UP посвятит юбилейный концерт Дэвиду Лэнгу

© David Lang / Twitter

9 ноября в зале «Надежда» Трехгорной мануфактуры в Москве состоится 20-й концерт фестиваля новой музыки SOUND UP. Концерт будет посвящен Дэвиду Лэнгу – одному из самых исполняемых американских композиторов послевоенного поколения.

В программе концерта «David Lang: Ultra» — «Страсти по девочке со спичками» и другие ключевые произведения Дэвида Лэнга.

Дэвид Лэнг (р. 1957) — выпускник Стэнфордского университета, доктор музыкальных искусств (1989, Йельский университет).

В 1987 году вместе с композиторами Майклом Гордоном и Джулией Вульф основал группу-коммуну Bang On a Can, пропагандирующую современную музыку. С 2008 года преподает в Йельской школе музыки.

Автор вокальной и хоровой музыки, опер, симфонических и камерных произведений. Лауреат Пулитцеровской премии (2008, за «Страсти по девочке со спичками»), премии «Грэмми» (2010), номинант на премию «Оскар» (2016, за музыку к фильму «Молодость» Паоло Соррентино), композитор года в США (2013).

С начала 2018 года фестиваль SOUND UP представил выступление ансамбля Bersarin Quartett, вечер музыки Симеона тен Хольта, концерты Эмилианы Торрини и Франческо Тристано.











