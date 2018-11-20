Умер Эймунтас Някрошюс

Сегодня, 20 ноября, в Вильнюсе в возрасте 65 лет умер литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс.

Об этом сообщает портал Delfi.

Эймунтас Някрошюс родился в 1952 году, учился в Литовской государственной консерватории в Каунасе, в 1978 году окончил режиссерское отделение ГИТИСа (курс Андрея Гончарова), работал в вильнюсском Молодежном театре (1978–1980), Каунасском драматическом театре (1980–1991), был режиссером международного театрального фестиваля Life (1992–1998), в 1998 году создал собственный театр Meno Fortas.

Эймунтас Някрошюс поставил десятки драматических и оперных спектаклей в Литве, России и других странах, в том числе «Макбет», «Отелло», «Фауст», «Вишневый сад» и «Идиот» в театре Meno Fortas, «Чайка» и «Иванов» в рамках международного проекта «Школа мастеров» в Италии, «Анна Каренина» в театре «Сторки» в Модене.

Среди оперных спектаклей Эймунтаса Някрошюса «Макбет» в Театро Комунале во Флоренции и в Большом театре, «Дети Розенталя» в Большом театре, «Борис Годунов» на фестивале «Флорентийский музыкальный май», «Валькирия» и «Отелло» в Литовской опере, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (совместная постановка Большого театра и Оперного театра Кальяри), «Фауст» в театре Ла Скала.

Лауреат многих профессиональных наград, в том числе премии «Золотая маска», премии Станиславского и премии Союза театров Европы «Новая театральная реальность».



