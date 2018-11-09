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Названы номинанты премии Европейской киноакадемии

News_detailed_picture© Erik Riikoja / EFA

Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) объявила шорт-лист претендентов на свою премию по итогам 2018 года.

Шорт-лист опубликован на сайте Европейской киноакадемии, в главной категории — «Европейский фильм» — представлены пять картин:

В лонг-лист премии Европейской киноакадемии входили 49 фильмов из 35 стран, в том числе «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова.

На награду лучшему европейскому режиссеру претендуют Али Аббаси, Павел Павликовский, Маттео Гарроне, Аличе Рорвакер и Самуэль Маоз, автор фильма «Фокстрот» (Foxtrot, Израиль-Швейцария-Германия-Франция).

Также объявлены номинанты в категориях «Европейская комедия» (одной из них стала британская «Смерть Сталина», которую не пустили в российский прокат), «Европейское открытие — приз FIPRESCI», «Европейский документальный фильм», «Европейский полнометражный анимационный фильм», «Европейский короткометражный фильм», «Европейский актер», «Европейская актриса» и «Европейский сценарист».

Лауреаты премии Европейской киноакадемии будут определены по итогам голосования 3,5 тысяч киноакадемиков, церемония вручения премии состоится 15 декабря в Севилье.

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