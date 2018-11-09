Названы номинанты премии Европейской киноакадемии© Erik Riikoja / EFA
Европейская киноакадемия (European Film Academy, EFA) объявила шорт-лист претендентов на свою премию по итогам 2018 года.
Шорт-лист опубликован на сайте Европейской киноакадемии, в главной категории — «Европейский фильм» — представлены пять картин:
- «На границе миров» (Gräns / Border, Швеция-Дания), реж. Али Аббаси;
- «Холодная война» (Cold War / Zimna Wojna, Польша-Великобритания-Франция), реж. Павел Павликовский;
- «Догмэн» (Dogman, Италия-Франция), реж. Маттео Гарроне;
- «Девочка» (Girl, Больгия-Нидерланды), реж. Лукас Донт;
- «Счастливый Лазарь» (Happy as Lazzaro / Lazzaro felice, Италия-Франция-германия-Швейцария), реж. Аличе Рорвакер.
В лонг-лист премии Европейской киноакадемии входили 49 фильмов из 35 стран, в том числе «Война Анны» Алексея Федорченко, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого, «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова.
На награду лучшему европейскому режиссеру претендуют Али Аббаси, Павел Павликовский, Маттео Гарроне, Аличе Рорвакер и Самуэль Маоз, автор фильма «Фокстрот» (Foxtrot, Израиль-Швейцария-Германия-Франция).
Также объявлены номинанты в категориях «Европейская комедия» (одной из них стала британская «Смерть Сталина», которую не пустили в российский прокат), «Европейское открытие — приз FIPRESCI», «Европейский документальный фильм», «Европейский полнометражный анимационный фильм», «Европейский короткометражный фильм», «Европейский актер», «Европейская актриса» и «Европейский сценарист».
Лауреаты премии Европейской киноакадемии будут определены по итогам голосования 3,5 тысяч киноакадемиков, церемония вручения премии состоится 15 декабря в Севилье.
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