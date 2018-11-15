Курентзис и Селларс откроют основную программу Зальцбургского фестиваля

Зал Felsenreitschule в Зальцбурге © salzburg.info

20 июля 2019 года основная программа Зальцбургского фестиваля откроется оперой Моцарта «Идоменей» в постановке американского режиссера Питера Селларса, дирижер – художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

Об этом сообщает фейсбук Пермского театра оперы и балета.

Зальцбургский фестиваль 2019 года будет проходить с 20 июля по 31 августа. Согласно информации на сайте фестиваля, с 20 июля по 19 августа на сцене Felsenreitschule состоятся семь представлений оперы «Идоменей».

В них примут участие хор MusicAeterna Пермского театра оперы и балета под управлением Виталия Полонского и Freiburger Barockorchester, главные партии исполнят тенор Рассел Томас (США), меццо-сопрано Пола Муррихи (Ирландия), сопрано Ин Фан (Китай) и Николь Шевалье (США) и бас Джонатан Лемалу (Новая Зеландия).

В 2017 году Зальцбургский фестиваль впервые открывало выступление российского оркестра и хора: оперу Моцарта «Милосердие Тита» в постановке Теодора Курентзиса и Питера Селларса представили оркестр и хор MusicAeterna.

Опера «Идоменей» в концертном исполнении включена в программу Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми в мае 2019 года.







