Ho99o9 приедут в Москву на церемонию Jager Music Awards

© Jager Music Awards

16 ноября на территории завода «Правда» на церемонии вручения премии в области независимой музыки Jager Music Awards выступит американская хип-хоп группа Ho99o9.

Как сообщают организаторы церемонии, в ней также примут участие «Кровосток», Саша Горчилин, «андеграунд-психоделик-рок группа Kraater, новоиспеченный подписант лейбла Hyperboloid -- Bad Zu и абсолютные триумфаторы сезона IC3PEAK».

«Помимо них, c исключительно новой музыкой заявлены коллаборации: Антоха МС и Brassshot, номинанты этого года "Казускома" и темные лошадки "Циклопы рока", рэп-гэнг в составе адепта концепции "антихайп" Booker, одного из главных баттл-МС страны Deep-Ex-Sense, зрелого новичка Roux и утвердившегося в статусе звезды Bumble Beezy».

Среди номинантов Jager Music Awards в этом году Монеточка, GONE.Fludd, Хаски, Shortparis и ЛАУД.

Кроме того, на церемонии 16 ноября будут объявлены победители в категории Young Blood, в которой представлены перспективные независимые музыканты из России, Беларуси и Казахстана. Призы People’s Choice достанутся артистам, которых выберут интернет-слушатели на сайте jagermusicawards.net.















