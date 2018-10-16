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Объявлены номинанты Jager Music Awards

News_detailed_picture© Jager Music Awards

Сегодня, 16 октября, премия в области независимой музыки Jager Music Awards представила шорт-листы 2018 года в десяти номинациях.

На победу в основных номинациях Jager Music Awards 2018 претендуют:

Группа года

  • «Комсомольск»
  • Монеточка
  • Shortparis

Сингл года

  • Монеточка — «Каждый раз»
  • Gone.fludd — «Мамбл»
  • СБПЧ — «У нас есть всё»

Видео года

  • Хаски — «Иуда»
  • СБПЧ — «1999/17:05/Друг»
  • Монеточка — «90-e»

Рок группа

  • Гречка
  • «Пошлая Молли»
  • «Казускома»

Хип-хоп

  • Face
  • Хаски
  • Gone.fludd

Электроника

  • IC3PEAK
  • Cream & Soda
  • ЛАУД

Лейбл года

  • HyperBoloid
  • Booking Machine
  • Ionoff Music

Событие года

  • «Боль»
  • Present Perfect Festival
  • Synthposium

DJ года

  • Lipelis
  • Shutta
  • Simple Symmetry

Вклад в индустрию

  • Степан Казарьян
  • PopFarm
  • Александр Ионов (Ionoff Music)

Также определены финалисты категории Young Blood, в которой представлены перспективные независимые музыканты. Свои заявки на участие прислали около 2500 артистов, в ТОП попали те из них, кто собрал наибольшее количество голосов. Помимо Гран-при, обладателя которого определит жюри, в категории Young Blood есть номинация People's Choice, где за музыкантов голосуют интернет-слушатели на сайте jagermusicawards.net. Победители получат 100 тысяч рублей.

Церемония вручения премии Jager Music Awards состоится 16 ноября.

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