Объявлены номинанты Jager Music Awards© Jager Music Awards
Сегодня, 16 октября, премия в области независимой музыки Jager Music Awards представила шорт-листы 2018 года в десяти номинациях.
На победу в основных номинациях Jager Music Awards 2018 претендуют:
Группа года
- «Комсомольск»
- Монеточка
- Shortparis
Сингл года
- Монеточка — «Каждый раз»
- Gone.fludd — «Мамбл»
- СБПЧ — «У нас есть всё»
Видео года
- Хаски — «Иуда»
- СБПЧ — «1999/17:05/Друг»
- Монеточка — «90-e»
Рок группа
- Гречка
- «Пошлая Молли»
- «Казускома»
Хип-хоп
- Face
- Хаски
- Gone.fludd
Электроника
- IC3PEAK
- Cream & Soda
- ЛАУД
Лейбл года
- HyperBoloid
- Booking Machine
- Ionoff Music
Событие года
- «Боль»
- Present Perfect Festival
- Synthposium
DJ года
- Lipelis
- Shutta
- Simple Symmetry
Вклад в индустрию
- Степан Казарьян
- PopFarm
- Александр Ионов (Ionoff Music)
Также определены финалисты категории Young Blood, в которой представлены перспективные независимые музыканты. Свои заявки на участие прислали около 2500 артистов, в ТОП попали те из них, кто собрал наибольшее количество голосов. Помимо Гран-при, обладателя которого определит жюри, в категории Young Blood есть номинация People's Choice, где за музыкантов голосуют интернет-слушатели на сайте jagermusicawards.net. Победители получат 100 тысяч рублей.
Церемония вручения премии Jager Music Awards состоится 16 ноября.
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