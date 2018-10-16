Объявлены номинанты Jager Music Awards

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Сегодня, 16 октября, премия в области независимой музыки Jager Music Awards представила шорт-листы 2018 года в десяти номинациях.

На победу в основных номинациях Jager Music Awards 2018 претендуют:

Группа года

«Комсомольск»

Монеточка

Shortparis

Сингл года

Монеточка — «Каждый раз»

Gone.fludd — «Мамбл»

СБПЧ — «У нас есть всё»

Видео года

Хаски — «Иуда»

СБПЧ — «1999/17:05/Друг»

Монеточка — «90-e»

Рок группа

Гречка

«Пошлая Молли»

«Казускома»

Хип-хоп

Face

Хаски

Gone.fludd

Электроника

IC3PEAK

Cream & Soda

ЛАУД

Лейбл года

HyperBoloid

Booking Machine

Ionoff Music

Событие года

«Боль»

Present Perfect Festival

Synthposium

DJ года

Lipelis

Shutta

Simple Symmetry

Вклад в индустрию

Степан Казарьян

PopFarm

Александр Ионов (Ionoff Music)

Также определены финалисты категории Young Blood, в которой представлены перспективные независимые музыканты. Свои заявки на участие прислали около 2500 артистов, в ТОП попали те из них, кто собрал наибольшее количество голосов. Помимо Гран-при, обладателя которого определит жюри, в категории Young Blood есть номинация People's Choice, где за музыкантов голосуют интернет-слушатели на сайте jagermusicawards.net. Победители получат 100 тысяч рублей.

Церемония вручения премии Jager Music Awards состоится 16 ноября.



