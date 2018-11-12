Назначен новый главред журнала «Музыкальная академия»

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Союз композиторов России объявил о назначении 30-летнего музыковеда Ярослава Тимофеева главным редактором научно-теоретического и критико-публицистического журнала «Музыкальная академия».

Журнал «Музыкальная академия» издается с 1933 года (до 1992 года выходил под названием «Советская музыка»). Как сообщает сайт Союза композиторов, в задачи самого молодого главреда журнала за всю его историю «войдет, с одной стороны, сохранение традиций издания, сочетающего под одной обложкой историю, теорию и актуальную критику, с другой — развитие его в современном направлении, охват более широкого круга тем, авторов и форматов, включение в международный научный контекст».

Ярослав Тимофеев (р. 1988) — музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения. Выпускник Московской консерватории, автор около 700 публикаций в научных изданиях и СМИ. Редактор-составитель книги «Молодые российские композиторы» (совместно с Еленой Мусаелян).

В 2009–2015 годах — председатель музыковедческой секции Молодежного отделения Союза композиторов России (МолОт). C 2010 года — сценарист программы «Абсолютный слух» на телеканале «Культура». В 2011–2015 годах — музыкальный обозреватель, в 2014–2015 годах — редактор отдела культуры газеты «Известия». В 2013–2014 годах работал музыкальным консультантом церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Член жюри (2014) и экспертного совета (2015–2016, 2017–2018) национальной театральной премии «Золотая маска». Эксперт и лектор Московской филармонии.

Лауреат I степени Всероссийской премии для молодых музыкальных критиков «Резонанс» (2015). Лауреат международных конкурсов по фортепиано, композиции и искусству колокольного звона. С 2015 года — звонарь театра «Геликон-опера», автор и исполнитель колокольных звонов в спектаклях «Садко», «Борис Годунов», «Царская невеста» и других. С 2017 года — участник инди-группы OQJAV (фортепиано).







